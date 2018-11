Moviola Napoli-Stella Rossa: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la quinta giornata della UEFA Champions League 2018/2019

Napoli-Stella Rossa, gara del Gruppo C di Champions League, è diretta dall’arbitro spagnolo Mancano, 34 anni. Secondo arbitraggio in Champions quest’anno per il fischietto iberico. Avrà al suo fianco gli assistenti Nevado Rodriguez e Barbero Sevilla, 4° uomo è Prieto Lopez de Cerain. Addizionali Martinez Munuera e De Burgos Bengoechea.

Al 44′ della ripresa, Hysaj si prende il cartellino giallo. Giusta segnalazione da parte dell’arbitro iberico.

Al 42′ arriva la segnalazione di fuorigioco per El Fardou Ben della Stella Rossa. Offside netto!

Al 30′ Dusan Jovancic riceve il cartellino giallo! Il suo fallo pare più da cartellino “arancione” data la brutalità dell’intervento.

Al 12′ del secondo tempo, la Stella Rossa accorcia le distanze al terzo gol di Mertens. Il gol di El Fardou Ben è regolare.

Al 34′ del primo tempo, Dries Mertens trova il gol del raddoppio per il Napoli. La sua posizione sull’assist di Ruiz è regolare.

Al’11’, Marek Hamsik porta in vantaggio il Napoli con un bell’inserimento in area di rigore sugli sviluppi del corner. La sua posizione è regolare.