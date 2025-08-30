 Moviola Parma Atalanta, l'episodio chiave del match di Serie A - Calcio News 24
Moviola Parma Atalanta, l’episodio chiave del match di Serie A

6 minuti ago

Moviola Parma Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Parma Atalanta, valido per la 2ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.

77′ AMMONIZIONE VALENTI. Cartellino giallo per il difensore crociato.

71′ AMMONIZIONE HIEN. Cartellino giallo per il difensore atalantino

