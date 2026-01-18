Moviola Parma Genoa, gli episodi dubbi del match del Tardini. La gestione di Pairetto…

Moviola Parma Genoa, gli episodi dubbi del match del Tardini, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26

Una partita intensa, fisica e spezzettata, che ha richiesto il pugno duro per non sfuggire di mano. La sfida tra Parma e Genoa ha visto come protagonista non solo i ventidue in campo, ma anche il direttore di gara Luca Pairetto, arbitro della sezione di Torino, chiamato a gestire un incontro ricco di contrasti e agonismo. La sua direzione è stata caratterizzata da una soglia di tolleranza piuttosto bassa, necessaria per arginare l’irruenza dei giocatori.

Primo tempo: la gestione disciplinare

I primi venti minuti scorrono via con qualche richiamo verbale, come in occasione del fallo in attacco fischiato a Lorenzo Colombo al 5′. Tuttavia, la gara si accende improvvisamente a metà frazione. Al 20′ arriva il primo provvedimento disciplinare: Jacob Ondrejka, esterno offensivo del Parma, commette un fallo giudicato “plateale” da Pairetto, che estrae il primo cartellino giallo.

È l’inizio di una fase caldissima. Al 27′ finisce sul taccuino dei cattivi anche Valenti, difensore argentino dei ducali, per un intervento sanzionato giustamente dal direttore di gara. La tensione sale e Pairetto decide di non lasciar correre nulla: al 35′ ammonisce Alessandro Circati, centrale difensivo del Parma, per un’entrata molto ruvida. Appena sessanta secondi dopo, al 36′, la sanzione tocca al Genoa: Leo Ostigard, difensore norvegese, si rende protagonista di un fallo brutto che gli costa un’ammonizione sacrosanta. Quattro gialli in sedici minuti certificano la volontà dell’arbitro di reprimere sul nascere ogni eccesso di foga.

Ripresa: controllo e precisione

Nel secondo tempo i toni si abbassano leggermente, anche grazie al metro severo imposto nella prima frazione. L’unico acuto disciplinare arriva al 56′, quando Vitinha, l’attaccante portoghese del Grifone, atterra un avversario in modo irregolare. Per Pairetto è una “chiamata facile”: giallo inevitabile.

Nel finale di gara, l’arbitro dimostra di essere ancora pienamente dentro la partita. All’81’, nonostante la stanchezza, Pairetto si trova in posizione perfetta con la visuale libera per fischiare un fallo di Lautaro Valenti, confermando un’ottima condizione atletica e lucidità.

Giudizio finale: Una direzione autoritaria quella di Pairetto. L’utilizzo massiccio dei cartellini nel primo tempo è servito a incanalare la gara su binari più tranquilli, evitando che il nervosismo degenerasse. Corrette tutte le sanzioni amministrative.