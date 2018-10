Moviola PSG-Napoli: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la terza giornata della UEFA Champions League 2018/2019

PSG-Napoli, gara del Gruppo C di Champions League, è diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, 37 anni. Decimo arbitraggio in Champions per il il fischietto teutonico, nella scorsa edizione, ha diretto i partenopei solo nella gara persa per 2-1 in trasferta a Donetsk contro lo Shakhtar.

Al 48‘ Koulibaly interviene in ritardo e da dietro su Mbappé: l’arbitro grazie il centrale di Ancelotti, ma il giallo sarebbe stato più corretto. Al 57’ Cavani reclama un calcio di rigore, ma l’arbitro lascia correre: il contatto con Mario Rui è minimo, giusta la decisione del tedesco Zwayer.