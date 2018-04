Moviola Real Madrid-Juventus: gol annullato a Isco, era in fuorigioco

Moviola Real Madrid-Juventus, l’analisi degli episodi arbitrali dubbi del match di ritorno del quarto di finale della UEFA Champions League al Bernabeu

Moviola Real Madrid-Juventus, l’analisi degli episodi arbitrali relativi al quarto di finale di ritorno della UEFA Champions League. La gara, iniziata alle 20.45 al Santiago Bernabeu, è diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, coadiuvato dai connazionali Burt e Bennett. Un precedente con i bianconeri, proprio in questa Champions: il 2-1 sullo Sporting Lisbona.

Tanti episodi arbitrali per una partita che sin dal primo minuto è iniziata con grandissima intensità. Annullato un gol irregolare al Real Madrid nei minuti iniziali del match a Isco, in evidente posizione di fuorigioco. Già quattro gli ammoniti nel corso del primo tempo: ben tre sono bianconeri, Mandzukic, Lichtsteiner e Pjanic per la Juventus e Carvajal per il Real Madrid. Da segnalare, sempre su Isco, la grande parata di Buffon, anche se l’assistente arbitrale in quell’occasione si è lasciato sfuggire il fuorigioco del trequartista spagnolo.