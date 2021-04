Moviola Real Madrid Liverpool: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/21: moviola Real Madrid Liverpool

L’episodio chiave della moviola del match tra Real Madrid e Liverpool, valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Brych.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 31′ proteste del Real Madrid per un contatto in area tra Benzema e Kabak; il centravanti francese riceve in area e si sposta il pallone sull’esterno dove trova il difensore in ripiegamento ed entrambi finiscono a terra nel contatto; per Brych è tutto regolare ma i dubbi restano.

Al 35′, poco prima del raddoppio del Real Madrid, grandi proteste del Liverpool: lancio lungo per Mané che, prima di ricevere il pallone, termina a terra a causa di una energica spallata di Lucas Vazquez sulla schiena. Ancora una volta Brych lascia correre mentre i Reds chiedevano il rosso per ‘chiara occasione da gol’; di certo il laterale spagnolo ha rischiato tanto.