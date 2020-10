MOVIOLA Roma CSKA Sofia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21: moviola Roma CSKA Sofia

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e CSKA Sofia, valido per la seconda giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

3′ Gol annullato a Smalling – Cross di Mkhitaryan e tap-in vincente di Smalling. Gol annullato per fuorigioco iniziale dell’armeno. Ricordiamo che in Europa League non c’è il VAR ma la decisione sembra corretta.