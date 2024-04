Moviola Roma-Milan, l’episodio arbitrale chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24: moviola Roma-Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro polcco Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

31′ Espulso Celik – Roma in 10! Leao passa su Celik, che si disinteressa del pallone e in scivolata entra direttamente sulla sua caviglia, colpendo il tallone. Rosso diretto.

41′ Il Milan chiede un rigore, Marciniak va al VAR – Mischia in area, i giocatori del Milan chiedono rigore per un tocco di mano di Smalling. Marciniak va a rivederlo al VAR e non concede il penalty: prima l’ha toccata col braccio Giroud.

