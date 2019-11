MOVIOLA Roma Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Roma Napoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Napoli valido per l’undicesima giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Rocchi.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

24′ Rigore per la Roma – Rocchi chiamato a consultare il Var a metà della prima frazione di gioco: tocco di braccio in area da parte di Callejon e penalty correttamente assegnato in favore dei giallorossi. Poi Kolarov dal dischetto si fa ipnotizzare da Meret.