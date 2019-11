L’episodio chiave del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Sassuolo Bologna

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

35′ – Silent check dopo il gol del vantaggio di Ciccio Caputo. Boga tiene in campo il pallone sulla linea e, in seguito, l’attaccante neroverde è in posizione regolare al momento della marcatura.