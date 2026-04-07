Moviola Sporting Arsenal: gol annullato a Zubimendi, VAR decisivo! Gli episodi dubbi del match diretto da Siebert

Moviola Sporting Arsenal: gli episodi dubbi del match diretto da Siebert, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

Allo Stadio José Alvalade di Lisbona, il delicato match d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Sporting e Arsenal è terminato 0-1. Una sfida estremamente intensa e vibrante, caratterizzata da tanta sfortuna sotto porta, grande equilibrio tattico e un episodio chiave da moviola che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero stadio nel corso della ripresa.

Primo tempo: occasioni sprecate e due traverse

L’avvio di partita ha visto le due formazioni affrontarsi a viso aperto, senza alcun timore reverenziale. I padroni di casa sono partiti fortissimo, sfiorando il vantaggio già al 7′ minuto: Maximiliano Araujo ha addomesticato un pallone al limite dell’area lasciando partire un missile che si è stampato clamorosamente sulla traversa. Pochi minuti dopo (10′), David Raya è dovuto intervenire con i pugni su un insidioso tentativo di Catamo.

La reazione dei Gunners è arrivata puntuale al 16′, quando Noni Madueke, battendo un calcio d’angolo molto tagliato, ha colpito a sua volta la traversa, pareggiando il conto dei legni. Da segnalare per il taccuino dell’arbitro tedesco Daniel Siebert l’unico provvedimento disciplinare della gara: un inevitabile cartellino giallo per Hidemasa Morita al 31′ a causa di un duro e scorretto intervento a centrocampo.

La moviola: il VAR strozza l’urlo del gol all’Arsenal

Il momento culminante e più discusso del match si è materializzato a metà del secondo tempo. Al 63′ minuto, il centrocampista spagnolo Martin Zubimendi aveva trovato la coordinazione perfetta, insaccando il pallone nell’angolino basso di sinistra con una botta imparabile e portando apparentemente in vantaggio la formazione londinese.

Tuttavia, l’esultanza inglese è stata bruscamente interrotta: Siebert ha immediatamente fermato il gioco facendo il classico gesto del check del VAR. L’analisi al monitor ha evidenziato in modo chiaro una posizione irregolare durante lo sviluppo dell’azione di Gyokeres. Al 65′ il gol dell’Arsenal è stato definitivamente annullato per fuorigioco, scatenando il malcontento dei giocatori di Mikel Arteta ma confermando l’ottima chiamata della tecnologia.

Tegola per Arteta: l’infortunio di Odegaard

Come se non bastasse la beffa della rete annullata, l’Arsenal ha dovuto incassare anche una brutta notizia dall’infermeria. Al 70′ Martin Odegaard è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Il capitano, dopo essere rientrato in campo stringendo i denti in seguito a un precedente scontro, si è dovuto arrendere lasciando il posto a Kai Havertz. Proprio Havertz, al 91′, ha regalato il gol vittoria su assist di Martinelli: posizione assolutamente regolare.

“Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese”