L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Cagliari valido per la nona giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Pochi episodi da moviola in Toro-Cagliari. A fine primo tempo c’è stato un rapido controllo VAR per un possibile calcio di rigore per la squadra sarda che si è chiuso senza un nulla di fatto.