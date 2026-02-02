Moviola Udinese Roma: dal gol annullato a Cristante a quel contatto su Zaniolo al 98′. Gli episodi dubbi del match, la direzione di Sacchi…

Moviola Udinese Roma: gli episodi dubbi del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

Partita spigolosa e frammentata quella diretta da Juan Luca Sacchi al Bluenergy Stadium, caratterizzata da un elevato agonismo e una gestione disciplinare severa ma necessaria. Il fischietto di Macerata ha estratto il cartellino giallo ben otto volte, cercando di tenere in pugno una gara decisa da un episodio su calcio piazzato.

L’episodio chiave: 90’+8’ L’ultimo brivido arriva in pieno recupero, a partita praticamente finita. Nicolò Zaniolo (Udinese) scatta in profondità verso la porta giallorossa. C’è un contatto con il difensore della Roma in recupero. Per l’arbitro Sacchi e per la sala VAR non c’è nulla. La decisione appare corretta: dalla dinamica si evince un recupero difensivo pulito senza commettere fallo. Giusto lasciar correre.

Gol annullato alla Roma (90’) Pochi minuti prima, episodio cruciale nell’altra area. Bryan Cristante trova la via del gol che varrebbe il pareggio. La gioia è strozzata immediatamente dalla segnalazione dell’assistente: fuorigioco. La posizione di partenza del centrocampista è irregolare. Il check conferma la decisione di campo: rete non valida.

Il gol vittoria e gli altri casi Regolare la punizione che porta al gol dell’Udinese al 49’: netto il fallo di Mancini (ammonito nell’occasione per l’intervento in ritardo) che regala a Ekkelenkamp la palla dell’1-0 (con deviazione). Da segnalare anche un episodio al 73’: Ghilardi cade in area friulana dopo un contatto. Sacchi è ben posizionato e fa cenno di rialzarsi. Anche in questo caso, la valutazione di campo è supportata: il contatto è lieve e non punibile con la massima punizione.

In sintesi, una direzione di gara sufficiente per Sacchi, bravo a valutare correttamente gli episodi decisivi nelle aree di rigore, nonostante una partita nervosa e difficile da gestire sul piano disciplinare.