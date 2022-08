Moviola Udinese Salernitana: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Udinese Salernitana

L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Salernitana, valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

7′ RIGORE ANNULATO DAL VAR ALL’UDINESE – Cross in mezzo di Roberto Pereyra che viene intercettato da un difensore della Salernitana. Per Aureliano il difensore granata ha toccato il pallone con il braccio e fischia il calcio di rigore. Il Var richiama il direttore di gara e annulla il calcio di rigore: il contatto avviene con l’ascella e non con la mano.

45+4′ ESPULSIONE PEREZ (UDINESE) – Intervento da dietro su Mazzocchi che era partito in contropiede. Il calciatore dell’Udinese si disinteressa del pallone e colpisce volontariamente il calciatore della Salernitana.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A