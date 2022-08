Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della seconda giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla seconda giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 20 e lunedì 22 agosto: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Seconda giornata di campionato che si ravviva sin dal principio con l’interessante sfida di Torino, laddove la Lazio di Sarri cercherà conferme contro la banda Juric, e con il match serale dell’Inter contro l’ostico Spezia. Domenica non meno intensa con il derby toscano, lo scintillante Napoli all’esame Monza, Cioffi che si gioca la panchina al Dall’Ara e il primo big match della stagione tra Atalanta e Milan. A chiudere, lunedì, chance casalinga per la Roma di Mou e scivolosa trasferta a Marassi per la Juve.

Sabato 20 agosto

Torino-Lazio ore 18.30

Udinese-Salernitana ore 18.30

Inter-Spezia ore 20.45

Sassuolo-Lecce ore 20.45

Domenica 21 agosto

Empoli-Fiorentina ore 18.30

Napoli-Monza ore 18.30

Bologna-Verona ore 20.45

Atalanta-Milan ore 20.45

Lunedì 22 agosto

Roma-Cremonese ore 18.30

Sampdoria-Juventus ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 3

Atalanta 3

Inter 3

Torino 3

Lazio 3

Fiorentina 3

Roma 3

Spezia 3

Napoli 3

Juventus 3

Udinese 0

Sampdoria 0

Lecce 0

Monza 0

Cremonese 0

Bologna 0

Salernitana 0

Empoli 0

Verona 0

Sassuolo 0