Moviola e Var Inter-Parma: gli episodi dubbi della 4ª giornata della Serie A 2018-2019. Tutto sulla sfida di San Siro

E’ iniziata Inter-Parma, primo anticipo della 4ª giornata di Serie A 2018-2019. La sfida di San Siro si è immediatamente aperta con un episodio degno di nota da segnalare alla moviola: l’Inter conquista un calcio d’angolo al 4′. E, nel momento di incaricarsi della battuta del corner, Sepe butta il pallone in campo per evitare la battuta immediata, visto che la difesa non era ancora posizionata. Niente cartellino giallo all’indirizzo del portiere emiliano: errore di Manganiello, manca l’ammonizione all’estremo difensore gialloblù.

Partita ricca di contrasti e giocate al limite della correttezza. Come quella di Gagliardini su Di Gaudio che, al terzo minuto del primo tempo, entra con il piede a martello sulla caviglia del centrocampista gialloblu. L’arbitro ha fischiato fallo senza estrarre alcun cartellino che poteva essere decisamente rosso.