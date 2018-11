Moviola e Var Lazio-Milan: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Lazio-Milan: gli episodi arbitrali del match valido per il 13° turno della Serie A 2018/2019. A dirigere la gara è l’arbitro Banti; gli assistenti sono Meli e Peretti, il quarto uomo è Calvarese. Al Var ci sono Irrati e Schenone.

Al 28‘ è stato annullato un gol alla Lazio, siglato da Milinkovic Savic: la scelta della terna arbitrale è corretta, perché il passaggio decisivo verso il serbo è di Immobile, che si trovava in fuorigioco. Al 32‘ Milinkovic Savic viene ammonito: giusta la scelta di Banti, perché il centrocampista della Lazio entra in ritardo. Al 47‘ Parolo cade in area di rigore dopo un contatto con Kessie: per Banti non c’è nulla e anche il Var lascia correre. Al 79‘ Kessie porta in vantaggio i rossoneri: il gol è regolare, perché prima della conclusione dell’ivoriano la posizione di Calabria, da cui scaturisce l’azione, è regolare.