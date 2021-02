Moviola Verona Parma: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Verona Parma

L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Parma, valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massimi



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Subito un episodio importante al 5′: pallone filtrante per Karamoh all’interno dell’area veronese; Lovato e Silvestri sembrano in anticipo ma, forse a causa di un’incomprensione, nessuno va sulla sfera permettendo così all’attaccante del Parma di inserirsi in mezzo e toccare il pallone prima di cadere dopo il contatto con il portiere in uscita bassa. L’arbitro Massimi inizialmente lascia giocare ma viene immediatamente richiamato al VAR da Massa, una rapida on field review e la decisione di accordare il rigore (con sola ammonizione di Silvestri, ndr) che Kucka trasforma per lo 0-1 del Parma.