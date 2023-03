Moyes: «Mourinho ha dimostrato quanto conta la Conference»

Le parole di David Moyes, tecnico del West Ham, sull’importanza della Conference League. Tutti i dettagli sull’allenatore

David Moyes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di West Ham-Larnaca di Conference League.

PAROLE – «Mi piacerebbe davvero arrivare in finale e vincere questa competzione. Pensiamo di avere tutte le possibilità per vincere, siamo all’altezza di qualsiasi squadra. Sono totalmente d’accordo. Allenatore e giocatori hanno pochissime occasioni per poter vincere un torneo. Mourinho è un vincitore seriale, le sue lacrime hanno mostrato quanto fosse importante per lui. Lo scorso anno volevamo vincere l’Europa League ma non siamo riusciti a superare le semifinali, ora abbiamo l’occasione di raggiungere i quarti di finale di Conference. Sarebbe un grande traguardo per il West Ham raggiungere i quarti di finale di due competizioni europee per due anni di fila».