Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione

Muharemovic sarà il prossimo avversario dell’Italia con la sua Bosnia: il futuro del difensore del Sassuolo, però, rimane un rebus

Il destino dell’Italia di Gennaro Gattuso si deciderà tutto martedì 31 marzo, nell’attesissima finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri non si qualificano a un Mondiale da 12 anni e la pressione è altissima: ora dovranno vincere a ogni costo contro la Bosnia Erzegovina per strappare un decisivo pass per la prossima Coppa del Mondo. L’avvicinamento al match è stato teso, in un clima in cui le reazioni degli Azzurri dell’Inter hanno fatto molto discutere. Sulla carta si tratta di una sfida alla portata, ma la Bosnia ha dimostrato tutto il suo valore superando il Galles e sarà spinta dal caldissimo tifo dei tifosi presenti a Zenica.

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La minaccia Muharemovic e le parole di fuoco del difensore

La squadra di Gattuso dovrà prestare la massima attenzione a Dzeko e al giovane Alajbegovic in attacco, ma il vero scoglio sarà superare la retroguardia avversaria. Gli Azzurri dovranno infatti vedersela con Tarik Muharemovic (decisivo contro il Galles), arcigno talento cresciuto nella Juventus Next Gen ed ora al Sassuolo.

Intervistato al termine della trionfale semifinale, l’ex centrale bianconero ha caricato l’ambiente con dichiarazioni perentorie: “Martedì andremo a divorare chiunque si presenti. Chiunque sia l’avversario, combatteremo fino alla fine per realizzare il nostro sogno. Zenica sarà infuocata. Crediamo in noi stessi, dallo staff tecnico ai giocatori. Non abbiamo paura di nessuno, abbiamo paura solo di Dio. Non festeggeremo troppo perché ci aspetta una partita importante già martedì”.

Calciomercato Juventus: il ruolo di Yildiz e lo sconto sul cartellino

Il percorso di crescita di Muharemovic è stato netto: passato in prestito al Sassuolo nell’estate del 2024, un anno dopo è stato acquistato per 2 milioni di euro. In maglia neroverde il difensore bosniaco ha trovato enorme fiducia, tanto che oggi il suo valore di mercato al momento è di ben 20 milioni di euro, anche se gli emiliani difficilmente lo lasceranno partire per meno di 30.

Molte big sono in agguato, ma i bianconeri stanno pensando a un suo ritorno, ad esempio l’Inter. Un’operazione che sarebbe facilitata dalla clausola sulla futura rivendita del 50% inserita al momento della cessione: in questo modo, la Juve lo pagherebbe di fatto la metà. A facilitare la trattativa può essere Yildiz, grande amico del difensore. Inoltre, dal punto di vista burocratico, l’acquisto avrebbe molto senso per la lista UEFA, andando a occupare lo slot fondamentale dei giocatori cresciuti nel vivaio del club.