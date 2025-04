Muller Fiorentina, fumata bianca possibile? Quel fattore potrebbe risultare determinante sulla trattativa - Calcio News 24

Muller Fiorentina, Daniele Pradé tenta il grande colpo estivo per rinforzare il centrocampo. Il vantaggio della trattativa in casa viola

Muller è definita la priorità assoluta per quanto concerne il calciomercato Fiorentina: un colpo in puro stile De Gea per riuscire ad alzare il livello della squadra, considerando anche la sua grandissima esperienza in campo internazione.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentina, la qualificazione in Europa renderebbe il tutto più in discesa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.