Murat Yakin: «Jashari ha carisma ed è un leader, non temete l'effetto De Ketelaere. E Athekame avrà un grande aiuto dalla presenza di questo giocatore» - Calcio News 24

Un doppio colpo svizzero per rinforzare il Milan, un asse di mercato che porta in rossonero due dei talenti più promettenti del calcio elvetico. Per capire a fondo il potenziale di Ardon Jashari e Zachary Athekame, La Gazzetta dello Sport ha interpellato la fonte più autorevole: il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin. L’allenatore, che ha lanciato e seguito da vicino la crescita di entrambi i giocatori, ha offerto un’analisi dettagliata, promuovendo a pieni voti le scelte del Milan.

ZACHARY ATHEKAME – «È un profilo molto interessante, soprattutto se si considera la sua età: deve ancora compiere 21 anni. Non l’ho ancora allenato in nazionale maggiore, ma ovviamente l’ho seguito da vicino sia con il suo club che nelle nostre selezioni giovanili, dove ha avuto una crescita molto positiva».

ARDON JASHARI – «Una mezzala moderna, con qualità fisiche e tecniche sopra la media. Di Ardon, però, quello che mi piace di più è l’atteggiamento. Lavora sodo, è ambizioso, ha il carisma del leader».

NESSUNA PAURA PER L’ “EFFETTO DE KETELAERE” – «Non sono per nulla preoccupato. A soli 19 anni Jashari era capitano a Lucerna e al suo primo anno fuori dalla Svizzera ha convinto tutti, anche in Champions. Ha la personalità e la mentalità per fare bene a San Siro e diventare un top».

LE QUALITÀ DI ATHEKAME – «Ha grande energia ed è intelligente tatticamente».

MODRIC – «Per un giovane tipo Ardon avere un campionissimo del calibro di Luka in squadra è un grande privilegio. Aiuterà lui e gli altri non solo in campo, ma pure fuori, nello spogliatoio».