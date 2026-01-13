Muriel torna in patria! Nuova avventura per il colombiano, accordo raggiunto. Ecco dove si trasferirà

Muriel torna in patria! Nuova avventura per l’attaccante colombiano, accordo trovato. Ecco dove andrà a giocare

Il calcio sudamericano si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli prediletti. Luis Muriel è pronto a tornare in Colombia. La notizia, che ha il sapore dolce del “ritorno alle origini”, scuote il mercato invernale: l’accordo con il Junior FC è cosa fatta. A lanciare l’indiscrezione è stata la redazione di Sportitalia, attraverso le parole dell’esperto di mercato Gianluigi Longari. Secondo le ultime informazioni, la trattativa è giunta alle battute finali, sancendo il rientro in patria del classe ’91 dopo una lunga e prestigiosa carriera all’estero.

I dettagli: intesa totale con il club di Barranquilla

Non si tratta di una semplice suggestione romantica, ma di un affare definito. Il Junior FC, storica società con sede a Barranquilla (città natale della cumbia e cuore pulsante del calcio costeño), ha convinto il giocatore a sposare il progetto. Per i Tiburones (gli squali), soprannome del club rossobianco, l’ingaggio di Muriel rappresenta un colpo mediatico e tecnico sensazionale. La società cercava un leader offensivo capace di infiammare la tifoseria al Metropolitano Roberto Meléndez e ha trovato nell’ex nerazzurro l’uomo della provvidenza.

Muriel, il “fenomeno” che ha incantato l’Italia

Luis Muriel non ha bisogno di grandi presentazioni, specialmente per il pubblico italiano. Attaccante rapido, tecnico e dotato di un dribbling ubriacante, ha costruito la sua fortuna in Italia vestendo le maglie di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e soprattutto Atalanta. A Bergamo, sotto la guida di Gasperini, ha vissuto le sue stagioni migliori, diventando letale anche subentrando dalla panchina e guadagnandosi la fama di uno dei finalizzatori più imprevedibili d’Europa. Dopo l’esperienza in MLS con l’Orlando City, Muriel ha sentito il richiamo di casa.

Una scelta di cuore

Il ritorno al Junior FC (dove aveva militato giovanissimo prima del salto in Europa) chiude un cerchio perfetto. A 34 anni, Muriel porta in dote un bagaglio di esperienza internazionale, gol spettacolari e quella alegría tipica del suo calcio. Il campionato colombiano ritrova una stella, pronta a brillare ancora una volta sotto il sole dei Caraibi.