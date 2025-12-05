Musah Atalanta: il futuro del centrocampista tra dubbi e regole FIFA! Il Milan potrebbe richiamarlo, ma non può girarlo in prestito in Serie A: ecco perché

Musah Atalanta: il futuro del centrocampista tra dubbi e regole FIFA! Il Milan pronto a richiamarlo, ma non potrebbe cederlo in Serie A

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la situazione di Yunus Musah si sta facendo sempre più complessa. Il centrocampista statunitense, attualmente in prestito, potrebbe teoricamente tornare alla sua società di origine, ma ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, soprattutto in vista della sua possibile cessione.

Il futuro di Musah e la situazione normativa

Un dubbio che si sta facendo strada riguarda la possibilità che Musah venga ceduto a un altro club, come il Napoli, che già lo aveva trattato in estate e che ora sembra ancora alla ricerca di un centrocampista. Tuttavia, la risposta sembra essere negativa, almeno per quanto riguarda un trasferimento in Italia. Questo perché Musah ha già giocato con Milan e Atalanta, il che crea dei vincoli normativi.

Infatti, secondo l’art. 1.3 del FIFA RSTP e la circolare n. 1673 del 28.5.2019, un calciatore può essere tesserato da un massimo di tre club in una singola stagione, ma non può giocare ufficialmente con più di due squadre nella stessa annata. Queste normative sono state recepite integralmente dalle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione), che stabiliscono la regola del limite massimo di tesseramenti nazionali.

Tuttavia, esiste una deroga per i giocatori che si spostano tra due squadre appartenenti a federazioni con stagioni sovrapposte. Questo significa che un giocatore che gioca in federazioni con calendari diversi può teoricamente essere tesserato da una terza squadra, ma solo se ha adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali con i club precedenti.

Il caso Musah

Nel caso di Musah, la sua situazione resta complicata, perché, pur potendo essere tesserato da un club italiano, non potrebbe scendere in campo per partite ufficiali. Un eventuale trasferimento in un altro club europeo sarebbe quindi più probabile, soprattutto per quelle squadre che operano in leghe con stagioni differenti, come quelle che appartengono a federazioni con calendari distribuiti in modo diverso rispetto a quello italiano.

In sostanza, se il Napoli o altri club italiani dovessero voler ingaggiare Musah, sarebbe necessario attendere i dettagli specifici riguardo le condizioni contrattuali e le tempistiche relative ai tesseramenti, ma è certo che, se dovesse rientrare in Italia, la sua partecipazione a gare ufficiali sarebbe fortemente limitata dalla normativa FIFA.

