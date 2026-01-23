Mutti a MilanNews24: «Milan? L’obiettivo è la Champions ma è giusto sognare! Spalletti ha ribaltato la Juve, Chivu sta dimostrando una cosa»

L’ex allenatore Bortolo Mutti ha voluto dire la sua sul momento e sulle ambizioni scudetto del Milan e delle altre big della Serie A

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, l’ex allenatore Bortolo Mutti, ha detto la sua sui rossoneri e sulle altre big della Serie A.

CON LA ROMA UNO SCONTRO DIRETTO SCUDETTO PER IL MILAN – «Devo dire che il Milan è una bella sorpresa, non me l’aspettavo a questi livelli onestamente. Vederlo secondo in classifica, con autorità e con la consapevolezza di poter ancora migliorare. Va dato merito al lavoro di Allegri. Il percorso che sta facendo è un percorso di grande stabilità. La vittoria che ha fatto con il Lecce è stata una vittoria meritata anche se sofferta per il risultato e non tanto per il gioco. Però è chiaro che ora il Milan ha grandi chance di essere nel novero delle pretendenti allo scudetto. Inter e Napoli sono superiori dal punto di vista tecnico al Milan. Però quando c’è questa autostima data dai risultati e questa consapevolezza che alcuni calciatori possano dare anche di più, come Leao, c’è da fare un pensiero per lo scudetto. Chiaramente la gara di Roma è uno spartiacque perchè aiuterebbe il Milan sia a rimanere nelle prime tre sia a mettere in difficoltà i giallorossi. Gara molto importante per tutto».

ALLEGRI DOVREBBE COMINCIARE A SBOTTONARSI NELLE DICHIARAZIONI SULLO SCUDETTO? – «Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, a parlare alla fine è sempre il campo. Puoi dire quello che vuoi ma poi bisogna attenersi alla realtà. La realtà dice che il Milan è partito per tornare in Europa facendo uno step importante e questo lo sta facendo con grande autorità. Allo stesso tempo questo percorso lo ha portato vicino ad un altro obiettivo. Io credo che ancora oggi la priorità sia la Champions League e il consolidamento dell’obiettivo che la società e il tecnico hanno fissato ad inizio stagione. Ma strada facendo le cose crescono e cambiano. Non bisogna tralasciare niente di quello di buono che ti può arrivare, come anche di peggio. Io credo che in questo momento nello spogliatoio ci sia la consapevolezza di poter dare fastidio all’Inter, poi andrà visto di partita in partita. Ma occhio alle sorprese».

ANCHE LA JUVE PUO’ RIENTRARE IN LOTTA? – «I 10 punti di svantaggio che hanno rispetto all’Inter rappresentano una forbice molto ampia e non so se i bianconeri siano in grado di fare un percorso in grado di limare tutti questi punti. Però è chiaro che da quando è arrivato Spalletti la Juve ha preso tutta un’altra strada, è una squadra molto più organizzata e più consapevole. L’ha ribaltata sotto tutti gli aspetti. Adesso è diventata una squadra molto competitiva come ha dimostrato anche con il Benfica ma credo che possa ambire al massimo al quarto posto. La ritengo inferiore a Milan, Inter e Napoli».

SULL’INTER DI CHIVU – «Chivu sta lavorando bene e con grande equilibrio. Lui in nerazzurro veniva anche dall’esperienza nel settore giovanile e conosceva l’ambiente Inter e loro conoscevano lui. Passare dal Parma all’Inter poteva rappresentare una sorpresa perchè spesso ci si aspetta un percorso di maggiore formazione ma di certo se è stata fatta una scelta di questo tipo evidentemente c’era piena consapevolezza da parte di tutte le componenti. A prescindere dalla rosa che è di alto livello Chivu sta dimostrando una grande maturità a livello di gestione e di gioco».

