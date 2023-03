Napoli, ag. Kvaratskhelia: «Mai in un’altra italiana, sul Real…»

Le parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, sul futuro dell’esterno georgiano del Napoli. I dettagli

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato del futuro del calciatore del Napoli al canale YouTube GeoTeam.

PAROLE – «A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: ‘Mamuka, non giocherò in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli’. Poi non so cosa accadrà tra 10-15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non ne vuole sapere. In Italia, per lui, c’è solo il Napoli. Io e suo padre tifiamo Barcellona, ma Kvara ama il Real. Se lo vedessi con la maglia del Barça sarei molto felice, ma lui è madridista».