Napoli, Ancelotti: «Esonero? Ho la valigia pronta» – VIDEO

Il tecnico del Napoli Ancelotti ha parlato della possibilità di essere esonerato dopo la partita di Champions League contro il Genk – VIDEO

Carlo Ancelotti si gioca il futuro sulla panchina del Napoli durante la sfida di Champions League contro il Genk, che deciderà l’eventuale passaggio del turno degli azzurri in Europa. Il tecnico è in bilico da diverse settimane.

«Esonero? Non ho paura, la valigia è pronta», ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa. Le voci non lo destabilizzano, ma i prossimi novanta minuti saranno fondamentali per lui e la squadra.