Napoli Barcellona, entusiasmo azzurro: Curva B sold out per il match

Napoli Barcellona: gli azzurri potranno contare sul pubblico delle grandi occasioni dopo l’entusiasmo ritrovato. Ecco le ultime

Cresce l’attesa per l’andata degli ottavi di Champions League. Il Napoli è chiamato all’impresa contro il Barcellona: gli azzurri ospiteranno i catalani il prossimo 25 febbraio.

L’entusiasmo dei tifosi partenopei è alle stelle, soprattutto dopo le tre vittorie consecutive colte dalla squadra di Gattuso. Come riportato da Tuttonapoli.net, il settore superiore della Curva B è già sold out: si annuncia un San Paolo stracolmo per la sfida a Messi.