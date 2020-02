Nel finale di Napoli-Barcellona, Gattuso ha alzato la pressione della squadra. I partenopei volevano vincere la partita

Per oltre un’ora, il Napoli di Gattuso si è difeso molto basso nel tentativo di togliere spazi al Barcellona. Un 451 che aveva la priorità tattica di coprire la propria trequarti, bloccando il centro e costringere gli avversari ad allargare il gioco (il Napoli era comunque molto bravo negli scivolamenti laterali).

Nel finale, però, si è vista la voglia di vincere da parte dei partenopei. Un esempio nella slide sopra: quando il Barcellona ricomincia da Ter Stegen, il Napoli si alza compatto in pressing per togliere soluzioni di passaggio. Nonostante il foricing finale, il gol peòr non è arrivato.