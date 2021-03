Allo stadio Maradona, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Maradona”, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Napoli Bologna 1-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

5′ Occasione Napoli – Fabian recupera palla a centrocampo e si invola verso la porta. Salta l’ultimo difensore ma, a tu per tu con Skorupski, anziché tirare temporeggia e crossa in mezzo non creando pericoli.

8′ GOL NAPOLI – Azione di fino del Napoli che dalla destra costruisce. Il pallone arriva a Zielinski con un tacco magnifico libera al tiro Insigne dal limite dell’area. Il capitano del Napoli prende la mira e di prima, col piatto, insacca nell’angolino.

19′ Palo Bologna – Il Bologna si rende pericolosissimo con Skov Olsen. Il danese si accentra da destra e calcia a giro col mancino. Ospina è battuto, ma il pallone colpisce la parte interna del palo e non entra.

22′ Sostituzione Napoli – Ghoulam è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto Hysaj.

26′ Occasione Napoli – Insigne si libera al tiro a giro dal limite dell’area. Pallone ben indirizzato, ma Skorupski vola e devia in angola.

29′ Occasione Bologna – Cross tagliato di De Silvestri dalla destra, sul traversone ci arriva Palacio di testa e incoccia a botta sicura. Splendido riflesso di Ospina.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Napoli Bologna 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 8′ Insigne (N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Ammoniti: