Osimhen, il ritorno dell’uomo mascherato: entra, segna e fa volare il Napoli

Due partite e due gol dal suo ritorno, Osimhen fa volare il Napoli soprattutto nella sfida contro il Bologna.

L’uomo mascherato non ha perso tempo. Contro l’Ajax Spalletti gli ha concesso uno scampolo di partita e lui di rabbia, di furbizia ha strappato a Blind il pallone del 4-2 finale. Contro il Bologna di partire in panchina dietro a un Raspadori in forma smagliante. Nella ripresa, però, l’allenatore ha bisogno di lui per superare un Bologna chiuso e accorto. Entra, lotta, combatte e va vicino a segnare. Il gol poi arriva grazie al passaggio illuminante di Kvara e il mancino di Osimhen non sbaglia. Tre punti e record per gli azzurri con le dieci vittorie consecutive.