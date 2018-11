Il noto giornalista del Napoli, Carlo Alvino, è stato al centro di uno scherzo telefonico nel corso della sua diretta tv

Il noto giornalista napoletano nonché telecronista e tifoso del Napoli, Carlo Alvino, è stato al centro di uno scherzo in diretta tv. Nel corso della trasmissione su www.calcionapolitv.it, Carlo Alvino ha come si consueto risposto alle domande arrivategli al telefono. Ma oggi qualcosa è andato storto. Infatti, dopo aver salutato il sig. Nino al telefono a suon di «Buongiorno e Forza Napoli», è arrivata come risposta l’inno del Napoli, ma modificato in modo irriverente: «Sarò con te e tu non devi mollare abbiamo un sogno nel cuore tripletta di Simeone». L’allusione è chiaramente alla sfida tra Fiorentina e Napoli del 29 aprile di quest’anno, sfida terminata con un roboante 3-0 per opera di Simeone. Il tifoso al telefono, chiaramente della Juventus, ha voluto perciò ricordare ad Alvino la gara che di fatto fece perdere lo Scudetto ai partenopei.