Napoli, Cassano su Gattuso: «Dopo di lui Klopp, Guardiola o Bielsa altrimenti è dura»

Antonio Cassano ha parlato della situazione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli

A fine stagione, con ogni probabilità, Gennaro Gattuso lascerà la panchina del Napoli nonostante un finale di stagione in crescendo. A commentare il destino dell’allenatore è stato, nel corso della Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano.

«Rino ha fatto un lavoro eccezionale. Dà importanza a tutti e chi merita gioca, non fa sconti a tutti. Io lo conosco molto bene, è un ragazzo che non porta rancore e ti dice sempre quello che pensa. Tra rotture di coglioni varie, sta facendo un lavoro eccezionale. Venire dopo Sarri non è semplice, lui negli ultimi 20 anni ha fatto il miglior calcio d’Italia. A Napoli lo rimpiangeranno. O vai a prendere Klopp, Guardiola o Bielsa, altrimenti per chi andrà lì sarà veramente dura».