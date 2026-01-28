Napoli-Chelsea streaming gratis? Ecco dove vederla

I tifosi si domandano sempre dove vedere la Champions in TV, soprattutto nel momento in cui gioca la propria squadra del cuore. Tra le partite di oggi, che chiuderanno la fase-Campionato della massima competizione europea, c’è anche Napoli-Chelsea.

Per i partenopei è una partita dal peso enorme: per continuare il cammino europeo e accedere ai playoff serve vincere contro i campioni del mondo in carica. Il contesto non è dei più favorevoli per gli azzurri. La squadra guidata da Conte attraversa un periodo complicato, segnato da numerosi infortuni e da una classifica che in campionato non sorride.

Ma la notte del Maradona, con calcio d’inizio alle 21, rappresenta un capitolo a parte: servirà un Napoli all’altezza delle grandi occasioni. Intanto i tifosi possono sorridere almeno su un fronte, perché la gara contro il Chelsea sarà visibile gratuitamente in streaming su Prime Video. Vediamo come seguirla e cosa aspettarsi dal match.

Guarda Napoli-Chelsea gratis su Prime Video

Napoli-Chelsea gratis: tutte le info

Ma come vedere la Champions in TV? Napoli-Chelsea in streaming è gratis su Prime Video. Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente la partita grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova, usufruibile dai nuovi clienti. permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a vedere i contenuti di Prime Video, incluso il match Napoli-Chelsea.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99 €, abbonamento annuale a 49,90 € oppure disattivare il rinnovo senza alcun obbligo di continuare.

Le probabili formazioni di Napoli-Chelsea

La notte della verità per il Napoli in Champions League arriva nel momento più complicato dell’era Conte. La situazione di classifica è difficile: gli azzurri occupano il 25° posto con 8 punti, in coabitazione con altre cinque squadre, un equilibrio che lascia una sola strada possibile, quella della vittoria.

Le difficoltà recenti sono il risultato di un insieme di fattori: una lunga lista di indisponibili, risultati altalenanti culminati nella pesante battuta d’arresto contro la Juventus, un mercato complesso e decisioni interne che hanno contribuito ad aumentare la tensione, come l’esclusione dalla rosa di Marianucci e Ambrosino. A questo si è aggiunta la prolungata assenza di Anguissa, che ha dovuto posticipare il recupero.

Le certezze per Conte sono poche. Tra queste c’è il rientro graduale di Lukaku, ancora lontano però dalla miglior condizione. Il nuovo acquisto Giovane non potrà essere inserito in lista Champions, riducendo ulteriormente le alternative rispetto alla gara di Torino. L’allenatore sembra intenzionato a riproporre in larga parte l’undici visto contro la Juventus, con la possibile novità Beukema nel reparto arretrato e Di Lorenzo avanzato tra i quattro di centrocampo. Restano comunque aperti i ballottaggi, con Olivera, Spinazzola e Gutierrez in corsa per due maglie.

Di tutt’altro tenore il momento del Chelsea. La squadra di Rosenior arriva a Napoli forte del convincente successo esterno contro il Crystal Palace e occupa l’ottava posizione in classifica, all’interno di un gruppo molto compatto di squadre tutte a quota 13 punti. Anche in Champions il segnale è positivo: la vittoria di misura contro il Pafos nell’ultima gara casalinga ha rilanciato le ambizioni dei Blues, che ora vedono concreta la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi evitando i playoff. Per questo la trasferta del Maradona ha un valore strategico anche per il club inglese.

Rosenior, però, deve fare i conti con numerose assenze. Non saranno disponibili i difensori centrali Colwill e Adarabioyo, i centrocampisti Lavia ed Essugo, il portiere Jorgensen, il terzino sinistro Wiley e l’esterno Sterling. Mudryk è invece fermo per squalifica legata a una vicenda di doping. Potrebbe arrivare una buona notizia con il possibile recupero di Cole Palmer, che sta smaltendo un problema all’inguine.

Dal punto di vista tattico, il Chelsea dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta spazio a Sanchez, protetto da una linea difensiva con Malo Gusto, Chalobah, Badiashile – in vantaggio su Fofana – e Cucurella, favorito su Hato. A centrocampo la coppia più probabile è formata da Reece James e Caicedo. Sulla trequarti dovrebbero agire Estevao, preferito a Garnacho, Enzo Fernandez e Pedro Neto. In caso di recupero di Palmer, Enzo Fernandez potrebbe arretrare accanto a Caicedo, con l’uscita di James. In avanti Joao Pedro parte leggermente avanti rispetto a Delap.

Probabili formazioni

Napoli (1-3-5-2-1): Meret; Beukema (Di Lorenzo), Juan Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo (Gutierrez), Lobotka, McTominay, Spinazzola (Olivera); Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

Chelsea (1-4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile (Fofana), Cucurella (Hato); James (Fernandez), Caicedo; Estevao (Garnacho), Fernandez (Palmer), Pedro Neto; Joao Pedro (Delap). Allenatore: Rosenior.