Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. Retroscena, storia, identikit e curiosità che (forse) non sapevate

Giovane Napoli: ecco l’identikit del nuovo attaccante degli azzurri. La sua storia e le curiosità sul colpo dal Verona di De Laurentiis

Sogna di diventare un supereroe per i tifosi del Napoli, e non è solo una metafora calcistica. Giovane Santana do Nascimento, il nuovo innesto offensivo prelevato dal Verona (dopo 3 gol e 4 assist nella prima metà di stagione), nutre una passione smodata per Spiderman, l’alter ego di Peter Parker, tanto da aver organizzato la sua festa per i 20 anni interamente a tema Uomo Ragno.

Il Mattino avverte che bisogna scordarsi lo stereotipo del calciatore brasiliano tutto samba, caipirinha e notti brave fino all’alba. ‘Gio’, come preferisce essere chiamato, è l’anti-divo per eccellenza: un ragazzo tranquillo, molto religioso (“casa e chiesa”), già sposato e padre devoto, che rifugge il caos della mondanità. Le sue valvole di sfogo sono singolari: oltre ai supereroi, ama costruire complessi set di Lego per scaricare lo stress e divora biografie di sportivi di successo per comprendere cosa renda grandi i campioni.

In campo, il suo modello è Ronaldo il Fenomeno. Giovane è un attaccante atipico e versatile, un jolly capace di agire da centravanti puro, ma che si trova a suo agio anche come seconda punta o partendo dall’esterno. È arrivato in Italia dopo una rottura turbolenta con il Corinthians: il suo rifiuto di rinnovare il contratto scatenò un polverone mediatico e l’ira pubblica del tecnico Ramon Diaz. Un periodo difficile che però ne ha forgiato la tenuta mentale.

Il Verona lo pescò quasi per caso grazie all’intuizione di uno scout durante un Sub 20 con la nazionale verdeoro, e mister Zanetti lo definì subito un “diamante grezzo”. Ora quel diamante è nelle mani esperte di Antonio Conte, un allenatore che non teme di lanciare il talento puro nella mischia. A Napoli indosserà la maglia numero 23 e dovrà imparare a convivere tatticamente con i giganti Hojlund e Lukaku. La sfida è ardua, ma a ‘Gio’ il coraggio non manca.