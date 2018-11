Napoli-Chievo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Chievo in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 13ª giornata di Serie A

Il Napoli torna in campo, dopo la sosta, per sfidare il Chievo Verona tra le mura amiche del San Paolo. La sfida, valida per la 13ª giornata di Serie A, è in programma domenica 25 novembre alle ore 15. I partenopei scenderanno in campo consapevoli dei risultati delle dirette rivali Juventus ed Inter, le quali giocheranno negli anticipi del sabato. L’obiettivo della formazione di Carlo Ancelotti è quello di recuperare terreno sulla squadra bianconera, ora a più sei in classifica, mantenendo il più lontano possibile l’Inter scivolata al terzo posto. I Clivensi, invece, non riescono ad uscire dal periodo di crisi che li ha investiti e, dopo 12 giornate sono all’ultimo posto della classifica a quota 0, punteggio dovuto anche alla penalizzazione di tre punti inflitta per il caso plusvalenze.

Napoli-Chievo sarà trasmessa in esclusiva con un ampio post e pre partita su Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del decoder e 373 in HD) e Sky Sport HD (252 del decoder). La sfida, inoltre, potrà essere vista anche sull’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre anche gli abbonati a NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) potranno vedere la gara. Infine Napoli-Chievo sarà trasmessa dal programma radiofonico Tutto il calcio minuto per minuto in onda su Rai Radio 1ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Chievo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 25 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport HD – NOW TV

Stadio: Stadio San Paolo (Napoli)

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova

Napoli-Chievo: le probabili formazioni

QUI NAPOLI – I partenopei non vogliono perdere il passo della Juventus, avanti sei punti in classifica, e cercano contro il Chievo la terza vittoria consecutiva in campionato. Ancelotti, considerato il delicatissimo impegno di mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League, potrebbe optare per il turnover lasciando a riposo alcuni elementi. Nel 4-4-2 utilizzato dal tecnico la difesa davanti Ospina sarà formata da Malcuit, Koulibaly, Albiol e Mario Rui. A centrocampo qualche cambio al centro con Diawara e Rog al posto dei titolarissimi Hamsik ed Allan, mentre sulle fasce confermati Ruiz e Callejon. In attacco spazio a Milik al fianco di Insigne con Mertens che potrebbe entrare a partita in corso.

QUI CHIEVO – La formazione veneta ha cambiato il terzo allenatore dall’inizio di stagione dopo l’esonero di D’Anna e le dimissione di Ventura. Sulla panchina dei Clivensi è tornato Domenico Di Carlo che dovrà provare a far rialzare la testa ai suoi uomini e cercare di conquistare la salvezza. L’inizio sembra in salita per il tecnico che dovrà affrontare subito il Napoli secondo in classifica in trasferta. In vista del match, Di Carlo potrebbe apportare qualche cambio alla squadra che ancora non è riuscita a portare a casa una vittoria. La prima variazione sarà nel modulo, dato che Di Carlo potrebbe utilizzare il 4-3-2-1. Si torna, rispetto all’ultimo turno di campionato, dunque, alla difesa a 4 con De Paoli, Rossettini, Bani e Barba davanti all’estremo difensore Sorrentino. Sulla linea mediana confermati Hetemaj, Radovanovic e Obi con Birsa a sostegno delle due punte Meggiorini e Stepinski.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Diawara, Rog, Ruiz; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Rossettini, Bani, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

