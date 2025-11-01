Napoli Como LIVE: segui la diretta della sfida con noi

Napoli News
Napoli Como 0-0: un punto a testa per Conte e Fabregas! Vince l’equilibrio
Napoli Como, segui il live del match che apre la decima giornata di Serie A con noi: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino.
Napoli Como è la seconda sfida della decima giornata di Serie A. Segui in diretta su CalcioNews24 il match delle 18 di questo sabato 1 novembre 2025.
fine partita!
65’ PARTITA BLOCCATA – Poche emozioni campo, vince l’equilibrio
Inizia la ripresa!
Fine primo tempo!
26’ IL COMO SBAGLIA IL RIGORE! – Milinkovic-Savic si tuffa cercando di anticipare il rigore di Alvaro Morata che ha provato a metterla sulla destra. Mossa vincente dell’estremo difensore che annulla il rigore.
25’ RIGORE PER IL COMO – L’arbitro Luca Zufferli ha dubbi su questo rigore, fa segno che si andrà al VAR. Vediamo quale sarà la sua decisione! Sarà rigore per il Como!
Inizia la sfida!
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic S.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao, Morata. All. Fabregas
