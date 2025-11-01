Voti&Stats
Pagelle Napoli Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Napoli Como, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 0-0 e valido per la decima giornata di Serie A 2025/2026
Nel secondo match di questa decima giornata di Serie A il Napoli e il Como non vanno oltre lo 0-0. Ecco i voti del match delle 18 di questo sabato.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic V. 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (46′ Gutierrez 6); Anguissa 6.5, Gilmour 6 (37′ Elmas 6), McTominay 6; Politano 6.5 (87′ Lobotka s.v.), Hojlund 5.5 (87′ Lucca s.v.), Neres 5 (73′ Lang 5). All. Conte
COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6.5 (71′ Posch 6), Ramón 6.5, Kempf s.v. (8′ Diego Carlos 6.5), Valle 6; Perrone 6.5, Caqueret 6.5 (71′ Da Cunha 6); Addai 6.5 (82′ Rodriguez J. s.v.), Paz 6.5, Diao 6.5; Morata 6 (82′ Douvikas s.v.). All. Fabregas
