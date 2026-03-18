Napoli, Conte ora crede al secondo posto: il piano d’assalto per il sorpasso sul Milan! I prossimi impegni sul calendario dei partenopei

L’Inter sta vivendo un campionato dominante, ma dietro di essa la lotta per il secondo posto si fa sempre più interessante. Il Napoli di Antonio Conte sta tentando l’assalto alla seconda posizione, riuscendo a guadagnare punti su Massimiliano Allegri e il suo Milan grazie alla vittoria contro il Lecce. Grazie a questo successo, il Napoli si porta a soli un punto di distanza dal Milan, con il tanto atteso scontro diretto previsto per lunedì 6 aprile al Maradona. Questa l’analisi del Corriere dello Sport.

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Un compleanno speciale per Antonio Conte

La data del 6 aprile non è solo importante per il calcio italiano, ma anche per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli festeggerà infatti il quarantesimo anniversario dal suo debutto in Serie A, avvenuto nel 1986 con il Lecce. Il 6 aprile di quell’anno, Conte, a soli 16 anni, entrò in campo per la prima volta, sostituendo Rodolfo Vanoli contro il Pisa. Un inizio che segnò l’inizio di una lunga carriera, sia da calciatore che da allenatore. Oggi, alla guida del Napoli, Conte ha portato la squadra al terzo posto in classifica, a soli un punto dal secondo posto, con il sogno di arrivare alla Champions League sempre più concreto.

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La strada del Napoli verso la Champions

Per il Napoli, il cammino verso il secondo posto non è privo di ostacoli. La squadra di Conte dovrà affrontare il Cagliari venerdì 20 marzo e, successivamente, il Milan il 22 marzo. I partenopei sono consapevoli che, per mantenere viva la speranza di qualificarsi alla Champions League, ogni partita sarà fondamentale. Dopo il match contro il Milan, il Napoli affronterà il Parma il 12 aprile e, successivamente, la Lazio e la Cremonese in casa. In questo periodo cruciale della stagione, il club cercherà di mantenere alta la concentrazione per chiudere il campionato nei primi tre posti.

Con il compleanno di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che segna la fine di un ciclo, il club spera di concludere questa stagione con una storica qualificazione in Champions League. La corsa al secondo posto è ancora aperta e il Napoli, sotto la guida di Conte, è pronto a lottare fino alla fine.