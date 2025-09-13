Napoli, Conte pronto a lanciarlo dal 1′ con la Fiorentina: profumo di esordio per uno dei nuovi acquisti del mercato estivo partenopeo

Dopo una lunga attesa di 127 giorni, per Sam Beukema è finalmente arrivato il momento di prendersi il Napoli. L’infortunio del compagno di reparto Amir Rrahmani gli ha inaspettatamente spalancato le porte dell’esordio, un’occasione che il difensore olandese, fedele alla sua regola di “farsi trovare pronto”, attendeva con pazienza e professionalità fin dal suo arrivo in estate. A scriverlo è Il Mattino.

Il suo acquisto, costato oltre 30 milioni di euro dopo una complessa trattativa con il Bologna, rappresentava uno dei due grandi obiettivi del club per rinforzare la difesa. Beukema è arrivato a Castel Volturno con le credenziali di un centrale moderno, capace di imporsi in Serie A e di brillare anche in Champions League. Nonostante ciò, nelle prime uscite stagionali il tecnico Antonio Conte ha preferito affidarsi alle gerarchie preesistenti, schierando Juan Jesus e suscitando qualche interrogativo tra i tifosi.

Tuttavia, il profilo di Beukema è quello del prototipo di difensore che piace a Conte. È un giocatore chiave nella costruzione dal basso (1.12 giocate offensive a partita), solido nei contrasti (2,63 duelli vinti a gara) e dotato di grande precisione, con un 86% di passaggi riusciti. Lo stesso allenatore ha recentemente dichiarato: “Ora avremo bisogno di tutti”, segnalando che il momento dell’olandese è finalmente giunto.

L’attesa non è stata passiva. Fin dal ritiro di Dimaro, Beukema ha lavorato incessantemente, affiancando agli allenamenti di squadra un fisioterapista personale che lo segue da Rimini e uno chef privato per curare ogni dettaglio della preparazione. Un professionista esemplare che nel frattempo ha abbracciato la vita napoletana, senza mai perdere di vista l’obiettivo. Ora tocca al campo: “l’olandese volante” è pronto a prendersi la difesa.