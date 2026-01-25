Napoli, rivoluzione Conte: sta pensando a questo cambio di formazione! Come sta Milinkovic-Savic e sul mercato…

Napoli, Antonio Conte starebbe pensando a questo cambio di formazione! Le condizioni di Milinkovic-Savic e le novità sul mercato…

A poche ore dal fischio d’inizio del big match contro la Juventus, in casa Napoli scatta l’allarme rosso tra i pali. La vigilia della supersfida di Torino si complica maledettamente per Antonio Conte, costretto a gestire un’emergenza dell’ultimo minuto che rischia di stravolgere i piani difensivi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vanja Milinkovic-Savic ha accusato un problema fisico durante la rifinitura. Il portiere serbo ha avvertito un fastidio a una gamba che mette in forte dubbio la sua presenza per stasera.

L’ora di Meret: ritorno dopo 4 mesi?

Lo staff medico valuterà le condizioni di Vanja con un provino decisivo nelle prossime ore, ma il pessimismo filtra. Conte ha già messo in preallarme Alex Meret. Per l’estremo difensore friulano, scivolato nelle gerarchie e reduce da mesi difficili tra scelte tecniche e infortuni, si tratterebbe di un ritorno in campo clamoroso e immediato. La sua ultima apparizione ufficiale risale addirittura al 28 settembre contro il Milan. Stasera, in uno stadio infuocato come quello della Juve, potrebbe toccare a lui difendere la porta azzurra, richiamato in causa proprio nel momento più delicato.

Rivoluzione tattica: addio ali, si passa al 3-5-2

Ma le novità non riguardano solo la porta. L’emergenza offensiva, aggravata dall’addio di Lang e dall’infortunio alla caviglia di David Neres, sta spingendo Conte e il Direttore Sportivo Giovanni Manna a rivedere le strategie di mercato e di campo. L’idea di acquistare un’ala pura sembra tramontata. Il tecnico salentino sta seriamente valutando il passaggio definitivo al 3-5-2, modulo che esalta la compattezza e le ripartenze.

Obiettivo Juanlu Sanchez

Questo cambio di rotta tattica impone un profilo diverso sul mercato: non più un attaccante esterno, ma un “quinto” di centrocampo capace di coprire tutta la fascia destra. Il nome tornato prepotentemente di moda è quello di Juanlu Sanchez. L’esterno spagnolo del Siviglia, già seguito in estate, è l’identikit perfetto per il nuovo assetto: gamba, resistenza e capacità di interpretare le due fasi. Se il Napoli stasera si schiererà a specchio o cambierà pelle, lo dirà il campo, ma la rivoluzione azzurra sembra appena iniziata.