Napoli, Conte sfida Guardiola: un confronto all'insegna dei grandi numeri - Calcio News 24

Napoli, Conte e la sfida europea: il confronto (possibile) con Guardiola

Quando si parla di grandi allenatori, è facile cadere nella trappola dei confronti assoluti. Da una parte Pep Guardiola, icona del calcio europeo e tre volte campione in Champions League. Dall’altra, Antonio Conte, oggi alla guida del Napoli, tecnico dalla mentalità vincente ma con ancora qualcosa da dimostrare in campo internazionale. Ridurre tutto a “mondi opposti” però è fuorviante. Il punto, semmai, è un altro: Conte al Napoli ha una grande occasione per riscrivere la sua storia europea, e lo sa benissimo.

Il palmarès di Guardiola in Europa è impressionante: 112 vittorie su 181 partite in Champions, una percentuale del 61%. I numeri di Conte, per ora, sono lontani: 15 vittorie su 42 partite (35%). Ma qui entra in gioco il contesto. Le squadre guidate dallo spagnolo – Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City – sono state spesso favorite per arrivare in fondo. Il percorso di Conte, oggi al timone del Napoli, è stato molto più articolato, con club che raramente partivano con i favori del pronostico.

Eppure c’è un dato interessante che dà fiducia ai tifosi del Napoli: negli scontri diretti, Conte ha un bilancio positivo contro Guardiola. Su sette confronti ufficiali, l’allenatore italiano ha vinto quattro volte contro le tre dello spagnolo. Un risultato che lo mette in un club molto ristretto: tra gli allenatori che hanno sfidato Guardiola almeno cinque volte, solo Luis Enrique e Jurgen Klopp possono vantare un bilancio favorevole. Dunque, l’idea di un Napoli competitivo in Europa sotto la guida di Conte non è utopia: è una possibilità concreta.

Nel suo primo vero ballo europeo con il Napoli, Conte dovrà dimostrare che anche in Champions può lasciare un’impronta importante. In campionato, i suoi numeri parlano chiaro: ha chiuso al primo posto sette volte in quindici stagioni da allenatore. Ma in una piazza come Napoli, reduce da uno scudetto storico e affamata di gloria continentale, è l’Europa il terreno su cui si misurerà il vero salto di qualità.

Il confronto con Guardiola resta ingombrante, ma stimolante. E forse è proprio questa la sfida che può accendere la nuova era del Napoli targato Conte.