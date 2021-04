Allo stadio Maradona, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Maradona”, Napoli e Crotone si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Napoli Crotone 4-3 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

3′ Tiro Napoli – Bakayoko raccoglie una ribattuta della difesa Crotone e calcia col piatto dal limite dell’area. Il pallone sibila di un soffio a lato del palo.

12′ Ritmi alti – Partita dai ritmi molto alti per entrambe le squadre con continui ribaltamenti di fronte.

17′ Occasione Napoli – Fantastica triangolazione tra Insigne e Mertens. Il capitano del Napoli arriva a tu per tu con Cordaz ma, disturbato da Golemic, calcia sull’esterno della rete.

18′ Ammonizione Crotone – Primo giallo della partita per Rispoli che entra duro su Mario Rui.

19′ GOL NAPOLI – Di Lorenzo vola sulla fascia destra, dribbla Molina e serve a rimorchio Insigne che calcia fortissimo col destro e batte Cordaz dopo la deviazione di Messias.

22′ RADDOPPIO NAPOLI – Azione spettacolare del Napoli. Insigne si accentra, serve Fabian e si butta nello spazio. Lo spagnolo lo lancia, il capitano del Napoli vede Osimhen da solo al centro e lo smarca al volo. Per il nigeriano il più facile dei tap-in.

24′ GOL CROTONE – I rossoblù non si danno per vinti e accorciano subito le distanze. Manolas allontana male un pallone in area, su cui si avventa Benali che serve Simy che col destro al volo insacca il suo quinto gol consecutivo.

34′ GOL NAPOLI – Magia di Mertens su calcio di punizione, pallone che supera la barriera e batte un immobile Cordaz.

41′ Traversa Napoli – Osimhen viene stoppato da Cordaz ma recupera subito il pallone e serve in mezzo Mertens che calcia forte e spacca la traversa.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

46′ Doppio cambio Crotone – Primi due cambi per gli ospiti. Entrano Pereira e Vulic, escono Ounas e Rispoli.

48′ GOL CROTONE – I rossoblù accorciano nuovamente le distanze ancora Simy che approfitta di un assist di Messias in uscita da un calcio d’angolo.

57′ Occasione Napoli – Il Crotone perde malamente palla a centrocampo. Insigne vede fuori dai pali Cordaz e piazza il pallonetto da metà campo. Il portiere è battuto ma la palla va alta di un soffio.

59′ GOL CROTONE – Incredibile pasticcio di Maksimovic in difesa che si fa rubare palla da Messias. Il brasiliano si invola verso la porta e a tu per tu con Meret non sbaglia.

61′ Doppio cambio Napoli – Fuori Bakayoko e Politano, dentro Elmas e Lozano.

63′ Occasione Napoli – Insigne spennella per il taglio di Di Lorenzo. Il terzino colpisce di testa da due passi, ma Cordaz è prontissimo nel riflesso.

72′ GOL NAPOLI – Il gol azzurro arriva da un uomo inaspettato. È Di Lorenzo che dal vertice destro dell’area lascia partire una rasoiata che non lascia scampo a Cordaz.

89′ Occasione Napoli – Ancora l’asse di Di Lorenzo-Insigne con il napoletano che calcia a giro e sfiora il quinto gol.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Napoli Crotone 4-3: risultato e tabellino

Marcatori: 19′ Insigne (N), 22′ Osimhen (N), 24′, 48′ Simy (C), 34′ Mertens (N), 59′ Messias (C), 72′ Di Lorenzo (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko (61′ Elmas); Politano (61′ Lozano), Mertens (73′ Zielinski), Insigne; Osimhen (90′ Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli (46′ Pereira), Messias, Benali, Zanellato (81′ Rojas), Molina; Ounas (46′ Vulic), Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Pedro Pereira, Marrone, Di Carmine, Vulic, Riviere.

Ammoniti: Rispoli (C), Benali (C), Pereira (C), Rojas (C)