Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». Cosa è successo!

Napoli, Maurizio De Giovanni – giornalista – ha inquadrato così la situazione relativa agli azzurri. Ecco quale momento stanno vivendo

Un fiume in piena. Maurizio De Giovanni, celebre scrittore e voce autorevole del tifo partenopeo, è intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero per analizzare il delicato momento degli azzurri. Tra polemiche arbitrali, emergenza infortuni e la sfida cruciale contro la Roma, De Giovanni non ha usato mezzi termini, chiedendo una presa di posizione forte alla società.

“Basta errori, il club deve farsi sentire”

Il punto focale dell’intervento riguarda la gestione arbitrale, definita penalizzante per la squadra di Antonio Conte, che sta cercando di tenere il Napoli in alto nonostante le difficoltà. De Giovanni usa una metafora efficace: “Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti”. Nel mirino finisce la direzione di gara di Manganiello in Coppa Italia e, più in generale, una serie di decisioni controverse, tra rigori dubbi e gestione dei cartellini (citato un episodio su Hojlund). Lo scrittore difende poi a spada tratta Antonio Vergara, accusato di slealtà dopo la gara di Genova: “Le parole di Gasperini non vanno bene, il tecnico dell’Atalanta guardi in casa sua. Vergara è stato travisato“.

Il mistero dell’infermeria: dov’è De Bruyne?

L’allarme si sposta poi sulla situazione sanitaria. De Giovanni denuncia una mancanza di trasparenza sui tempi di recupero dei big. “Vorremmo notizie su Anguissa e Gilmour, non si sa più nulla. Attendiamo anche il rientro di De Bruyne, che non si vede da tantissimo tempo”, sottolinea lo scrittore, evidenziando l’assenza del fuoriclasse belga. Preoccupano anche le condizioni di David Neres e del capitano Giovanni Di Lorenzo. Critiche anche al mercato: gli innesti di Giovane e Alisson Santos sono giudicati insufficienti per coprire le lacune della rosa.

Obiettivo Roma: vincere per la Champions

Guardando al campo, il focus è tutto sul big match contro la Roma. Una sfida da vincere a tutti i costi per staccare i giallorossi nella corsa alla prossima Champions League. La speranza di Conte è recuperare Scott McTominay, il centrocampista scozzese divenuto leader della mediana, e Matteo Politano, dato che le alternative sulla destra (Gutierrez e Mazzocchi) non stanno convincendo. “Serve il miglior Buongiorno in difesa e un Maradona infuocato”, conclude De Giovanni. “Il Napoli ha le armi per vincere, ma basta episodi negativi“.