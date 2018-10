Dopo l’elezione di Gravina, il Presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di SkySport accusando Alciato di esser juventino

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-elezione di Gravina come Presidente della FIGC. E ai microfoni di SkySport ha risposto in modo scherzoso al giornalista di Sky Alessandro Alciato: «Lo Scudetto è possibile? Nel calcio tutto è possibile, basta qualche passo falso della Juventus e siamo lì. Il Napoli ha iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni e quest’anno con l’utilizzo di tutti i giocatori andrà bene.

Certo, in Champions dobbiamo fare i conti con un girone infernale, speriamo di avere capacità e fortuna per il proseguo della competizione». Successivamente, il presidente del Napoli si è rivolto ad Alciato attaccandolo in modo scherzoso: «Mi dispiace per lei che è uno juventino nato». Alciato: «Ma lei si sbaglia». De Laurentiis: «Allora diciamo che lei vuole stare col club del Napoli e noi lo aspettiamo a braccia aperte».