De Laurentiis sicuro: «Bisogna sempre lavorare per raggiungere i risultati. Ecco cosa mi ha detto Conte» - Calcio News 24

Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis tra cultura, cinema e industria creativa: «Abbiamo la bellezza, ma non sappiamo metterla a sistema»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato all’evento «La grande bellezza per lo sviluppo dell’Italia», tenutosi al teatro Bellini di Napoli. Si tratta della prima delle quattro tappe degli Stati Generali della Cultura, l’iniziativa annuale promossa da Il Sole 24 Ore per promuovere il confronto sul futuro dell’industria culturale e creativa in Italia. Nel suo intervento, De Laurentiis ha toccato diversi temi, partendo proprio dal rapporto tra cultura, cinema e mercato, con uno sguardo attento anche alla realtà della sua città e del suo club, il Napoli.

«Puoi fare qualunque altra attività, ma se provieni da un’esperienza artistica o creativa, vedrai sempre il particolare nel totale. Non lascerai nulla al caso», ha dichiarato De Laurentiis, sottolineando l’importanza della cura e della visione nel lavoro culturale. «Come dice il buon Conte, ‘amma faticá’, perché le cose non te le regala nessuno. Ma per riuscirci bisogna conoscere il mercato.»

Nel suo discorso, il patron del Napoli ha ribadito che l’Italia possiede un patrimonio unico, una risorsa straordinaria: la bellezza. «Una bellezza che va dall’arte ai monumenti, dai teatri alla musica. Però il vero problema è che non sappiamo metterla a sistema. Non sappiamo ‘giocare in casa’. E questo vale anche per Napoli, che ha tutto ma troppo spesso non sa valorizzarlo.»

Un passaggio importante del suo intervento ha riguardato il Ministero della Cultura. Secondo De Laurentiis, troppo spesso il dicastero è stato utilizzato come «parcheggio» per figure non qualificate. «Dario Franceschini ha fatto un grande lavoro, portando i fondi per cinema e audiovisivo da 70 a oltre 600 milioni. Ma se poi questi fondi vengono distribuiti male, finiscono in opere che non arrivano nemmeno nelle sale, allora vuol dire che il sistema non funziona.»

Nel fare un parallelo tra cultura e sport, De Laurentiis ha riportato l’attenzione sul ruolo che una città come Napoli dovrebbe giocare nello scenario nazionale. «Napoli è un ponte tra passato e futuro, tra arte e innovazione. Ma serve visione, organizzazione e conoscenza dei meccanismi economici. Proprio come nel cinema: anche lì il pubblico è il committente. Non si possono creare opere solo per pochi eletti, bisogna parlare a tutti.»

Il presidente del Napoli ha poi attaccato il concetto di «cinema intellettualistico», definendolo un prodotto che non porta nulla e che spesso fallisce nel raggiungere il pubblico. «Ogni film è un’esperienza. Anche quelli che non funzionano hanno almeno un fotogramma che merita di essere salvato. E per me, che guardo tutto, fino all’ultimo secondo, anche quello è un valore.»

L’intervento di De Laurentiis ha rappresentato non solo una riflessione sul ruolo della cultura in Italia, ma anche un monito per Napoli, città ricca di potenzialità ma che spesso non riesce a sfruttarle appieno. Il presidente ha ribadito la necessità di una governance più operativa, pragmatica e capace di mettere a sistema il grande capitale artistico e culturale che la città possiede.