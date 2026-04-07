Napoli, De Laurentiis rammaricato: «Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, avremmo rivinto lo Scudetto!»

Napoli, Aurelio De Laurentiis – presidente azzurro – ha parlato così della stagione del club partenopeo e dello Scudetto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha vissuto una serata da vero protagonista negli Stati Uniti. Ieri sera, infatti, ha presenziato alla prima proiezione americana dell’attesissimo docufilm “Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli”. L’opera cinematografica celebra l’emozionante e indimenticabile cavalcata del club partenopeo verso la conquista del tricolore della Serie A 2024/2025, arrivata sotto la magistrale e vincente guida tecnica di Antonio Conte.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il ponte tra Napoli e l’America: la celebrazione all’Egyptian Theatre

L’esclusivo evento internazionale si è svolto all’interno del suggestivo e storico Egyptian Theatre di Hollywood, a Los Angeles. Una cornice a dir poco perfetta per suggellare l’incontro tra l’eccellenza del grande cinema e la viscerale passione calcistica azzurra. Nel corso della serata, il patron partenopeo è stato intervistato dal noto influencer Raffarispo e dai calorosi rappresentanti del Calcio Napoli Club USA.

Raggiante per il recente successo ottenuto sul campo, il presidente ha esordito tracciando un bilancio dell’iniziativa: “Abbiamo vinto con il Milan, quindi sto molto bene. Cosa significa unire Hollywood e Napoli? Questo unire l’amore tra Hollywood, che è la patria dei migliori film, e Napoli che è l’amore nel mondo è un ponte che vogliamo aprire con l’America. Questo teatro poi penso sia il migliore per proiettare il film sul quarto scudetto, è stata un’esperienza incredibile, un thriller fino all’ultimo minuto, non sapevamo fino alla fine come sarebbe finita“.

L’elogio ad Antonio Conte e l’emergenza infortuni stagionale

L’attenzione si è poi inevitabilmente spostata sull’attuale momento della squadra in campionato e sul decisivo impatto dell’allenatore leccese. De Laurentiis non ha nascosto le oggettive e pesanti criticità affrontate dall’organico in questa annata sportiva, esaltando però le capacità del proprio tecnico nel gestire la pressione: “Devo dire che con Conte abbiamo vinto perché è il re delle sorprese. Riguardo la stagione? Abbiamo avuto tantissimi infortuni, 11-12 giocatori infortunati. Solo ora stiamo recuperando giocatori importanti ma nonostante ciò abbiamo ancora diversi giocatori fuori”.

L’ambizione per il futuro: nel mirino c’è il quinto Scudetto

Nonostante le enormi difficoltà legate alla prolungata emergenza in infermeria, l’ambizione del numero uno della società campana resta assolutamente intatta. Lo sguardo è già rivolto verso i futuri trionfi e al sogno di allargare ulteriormente la bacheca del club: “Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto. Ma mai dire mai, e abbiamo anche il prossimo anno“. Il progetto di espansione del brand azzurro, sia sul rettangolo verde che oltreoceano, prosegue a gonfie vele.