Napoli, Demme: un dato mostra l’impatto del giocatore tedesco

Demme è il giocatore del Napoli che effettua più passaggi. Il tedesco quindi sta incidendo anche in fase di possesso

Demme è arrivato a Gennaio per risolvere un problema enorme del Napoli: ossia, le transizioni difensive. I partenopei erano molto fragili in mezzo, concedevano tanti spazi agli avversari. L’ex Lipsia ha portato intensità e buon senso tattico.

Inoltre, per quanto non abbia doti tecniche sopra la media, Demme si sta dimostrando un importante catalizzatore del possesso: è infatti il giocatore partenopeo che effettua più passaggi, 86.6 per 90′.