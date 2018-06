Napoli, è l’ultimo Marek? Hamsik è a un bivio

Marek Hamsik è a un bivio: accettare le offerte provenienti dall’estero oppure ritrovare gli stimoli e rimanere a Napoli

Dove giocherà Marek Hamsik nella prossima stagione? Lo slovacco è pronto ad alzare la cresta, ancora una volta, ma potrebbe farlo con una maglia diversa. Il giocatore del Napoli è allettato dalle offerte provenienti dalla Cina e sta riflettendo sul futuro. L’arrivo di Carlo Ancelotti potrebbe giocare un ruolo determinante nelle scelte del numero 17, ormai in azzurro da 11 anni. Marekiaro è una bandiera del Napoli ma dopo aver sfiorato lo Scudetto sente il bisogno di cambiare aria.

Secondo Il Corriere dello Sport, nelle prossime settimane, forse già nei prossimi giorni, arriverà la scelta definitiva di Marek. Hamsik è tentato dalla Cina, piace pure al Monaco e se alla fine accettasse nessuno lo accuserebbe di tradimento, la gente lo ama troppo, ma pensa che beffa se il Napoli di Carletto dovesse vincere senza di lui dopo undici anni di attesa! Il 9 luglio c’è il raduno del primo Napoli di Carlo Ancelotti. Potrebbe essere il primo senza Marek da 11 anni a questa parte. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Il centrocampista è in vacanza, sta riflettendo sul da farsi e si trova di fronte a un bivio. chiudere la carriera a Napoli oppure andare via.