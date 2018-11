Napoli-Empoli, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Napoli-Empoli in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

Undicesima giornata di Serie A Tim 2018/2019 che si apre con l’anticipo del venerdì tra Napoli ed Empoli. Tra le mura amiche del San Paolo, i partenopei continuano l’inseguimento alla capolista Juventus, che si è riportata avanti di 6 punti dopo il pari contro la Roma ottenuto nelle fase finali del match di una settimana fa. L’Empoli si è rivelato una squadra ostica da affrontare e non va assolutamente sottovalutata nonostante il notevole gap.

Napoli-Empoli, sarà trasmessa in esclusiva da Sky via satellite e sul digitale terrestre. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Napoli-Empoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: venerdì 2 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Pairetto

Napoli-Empoli: le probabili formazioni

Mister Ancelotti non dovrebbe rinunciare al collaudatissimo 4-4-2: in porta confermato Ospina, difesa composta da Hysaj e Mario Rui come terzini ed Albiol e Koulibaly come centrali. A centrocampo Callejon agirà a destra, mentre a sinistra tornerà Zielinski, in mezzo la conferma di Fabian Ruiz al posto di Allan al fianco di capitan Hamsik. In attacco Insigne potrebbe rifiatare lasciando il posto a Mertens accanto a Milik.

Andreazzoli distribuirà in campo i suoi col 4-3-2-1 con Provedel fra i pali, in difesa Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Pasqual. In mediana il trio composto da Acquah, Capezzi e Bennacer, con Zajc e Krunic alle spalle dell’unica punta Caputo.

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz/Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Milik. All.: Ancelotti

Probabile formazione Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo. All.: Andreazzoli